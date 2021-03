Coronavirus, 26.062 nuovi casi e 317 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) РSono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824) a fronte di 372.944 tamponi effettuati su un totale di 44.349.338 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute РIstituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 317 i decessi, per un totale di 101.881 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 3.201.838 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 520.061 (+10.744), 492.926 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.153 di cui 2.982 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.579.896 con un incremento di 13.467 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.809), seguita dall'Emilia-Romagna (2.950), Campania (2.940), Veneto (2.682) e Lazio (2.159). (ITALPRESS). spf/red 13-Mar-21 17:12

