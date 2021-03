Governo, Salvini “Con Draghi notevoli segnali di cambiamento”

MILANO (ITALPRESS) – "Siamo qua da tre settimane, penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della visita all'Ospedale del Policlinico in Fiera a Milano. "Adesso – ha aggiunto- c'√® un piano vaccinale che pu√≤ mettere entro giugno in sicurezza l'intera popolazione italiana. Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri e ci si fosse occupato di dotare l'Italia di farmaci e vaccini necessari, saremmo pi√Ļ avanti come ai paesi del mondo". "Stiamo correndo il pi√Ļ possibile perch√© abbiamo ereditato un ritardo incredibile sul piano vaccinale, sulla messa in sicurezza scuole, sui rimborsi. Correre sul piano vaccinale, producendo vaccini in Italia e comprandoli all'estero dove ci sono. Correre sui rimborsi" ha detto Salvini. "Stringere i denti a marzo, ringraziando la comunit√† medica e sanitaria: stanno facendo i miracoli e credo che sar√† l'ultimo mese in cui stringere i denti. Da aprile spero si rinasca, si torni alla vita, alla normalit√†, allo sport, alla scuola, alla socialit√† e si torni a vivere. Stiamo lavorando perch√© la Pasqua 4 aprile vera resurrezione". "Sono qua perch√© su questa struttura vostri colleghi hanno ironizzato, qualche politico ha denunciato e deriso. Oggi 300 persone ricoverate decine e centinaia salvate. Aspetto le scuse di qualcuno che diceva che era una boiata e uno spreco inutile e una presa in giro per i lombardi" ha continuato parlando dell'ospedale in Fiera Milano. Parlando del dl sui sostegni Salvini annuncia: "Arriva in settimana. Ci sono richieste da categorie dimenticate nei mesi passati. Serviranno ai interventi importanti gi√† da aprile. Pensiamo al turismo invernale – ha aggiunto – la stagione √® saltata. Se riapri a Pasqua vai in montagna fra 15 giorni. Da dicembre √® cambiato il mondo con terza ondata e varianti. Questo decreto toglie le complicazioni dei codici Ateco. Servir√† un ao intervento pesante – ha ribadito- perch√© un conto era aprire a febbraio, un conto √® aprire ad aprile". Sul Pd Salvini si tiene lontano dal commentare: "Non commento i problemi del Pd. I richiami dall'estero di segretari a tempo o le svolte gretiane di qualcuno che aspettava dal Pd una nomina che non e' arrivata non mi appassionano". Nessuna fretta sui candidati per le amministrative: "Con le elezioni in autunno c'√® pi√Ļ tempo. Le mie energie sono dedicate a salute e lavoro. In questo momento la scelta del sindaco pu√≤ aspettare. La gente vuole arrivare ad aprile con la rinascita, di sindaci ne parleremo ad aprile. Prima liberiamo gli italiani poi torniamo ad occuparci di sindaci". (ITALPRESS). bla/pc/red 13-Mar-21 12:11

Condividi!