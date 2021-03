Innocenti eletto presidente Fir “Uniti per centrare gli obiettivi”

ROMA (ITALPRESS) – Il rugby italiano si affida a Marzio Innocenti. L'assemblea generale, riunita alla Nuova Fiera di Roma, ha scelto come nuovo presidente federale il toscano, classe 1958 e originario di Livorno, medico specialista in otorinolaringoiatra e numero uno del Comitato Regionale Veneto dal 2013. Innocenti ha ricevuto il 56,38% dei voti battendo Paolo Vaccari (40,37%) e il numero uno uscente della Fir Alfredo Gavazzi (3,20%). "Sono felice – ha dichiarato il nuovo presidente – √® stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati. Inizia una nuova storia, cercher√≤ di portare avanti con tutte le mie forze quello che ho promesso, ma sono troppo piccolo per poter risolvere da solo i problemi: posso farlo solo con il vostro sostegno, io di sicuro ci metter√≤ tutto me stesso". Innocenti (nella foto FIR) ha voluto ringraziare Giovanni Poggiali, che per sostenerlo ha deciso di ritirare la candidatura: "Questa vittoria voglio condividerla con lui. Ha fatto una delle cose pi√Ļ belle e di valore che pu√≤ fare un uomo", ha spiegato il nuovo presidente fissando poi i traguardi da raggiungere nel quadriennio 2021/2024. "Ci poniamo obiettivi diversi e difficili, sar√† importante che tutto il movimento lavori coeso, come una vera squadra di rugby – ha sottolineato Innocenti – Il rilancio del movimento nel nostro meridione e il rinnovato ruolo dei comitati regionali sono le priorit√† da cui ripartiamo con entusiasmo". Nel nuovo Consiglio federale della Federugby siederanno Antonella Gualandri, Vittorio Musso, Giorgio Morelli, Nicoletta Dalto, Grazio Menga, Giovanni Fava e Antonio Luisi in quota societ√†, Carlo Festuccia e Francesca Gallina in rappresentanza dei giocatori, Carlo Orlando per i tecnici. Andrea Duodo sar√† invece il presidente del collegio dei revisori dei conti. (ITALPRESS). spf/gm/red 13-Mar-21 17:23

