Calcio: Empoli. Il ds Accardi rinnova, contratto fino al 2024

Il club toscano e l'ex difensore ancora insieme dopo la promozione in A EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli e Pietro Accardi ancora insieme. Il club toscano, neopromosso in A, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il direttore sportivo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024. Accardi è arrivato ad Empoli nel 2012 da calciatore per poi, nel 2014, intraprendere la carriera dirigenziale. Prima team manager, a partire dall'estate del 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Con l'Empoli ha conquistato tre promozioni in Serie A, una da calciatore e due, vincendo il campionato, da direttore". Ex difensore classe 1982, il palermitano ha vestito le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. (ITALPRESS). ari/com 20-Mag-21 11:15