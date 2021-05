Covid, 5.741 nuovi casi e 164 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Lieve incremento dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino del Ministero della Salute indica in 5.741 i nuovi positivi rispetto ai 5.506 del 19 maggio, cio' pero' a fronte di un numero inferiore dei tamponi processati, 251.037, che fa aumentare lievemente il tasso di positivita' al 2,19%. Leggero incremento pure per i decessi, 164 (+15). I guariti sono 12.816, mentre gli attuali positivi calano di 7.244 con un numero complessivo che scende a 299.486. Si consolida il calo dei ricoverati nei reparti ordinari, con 10.383 degenti che equivale ad una flessione pari a 635 pazienti. La discesa si consolida pure nelle terapie intensive, con 1.544 ricoverati (-99) con 69 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 287.559 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Lombardia (1.003) e che torna sopra quota 1000, seguita da Campania (649) e Lazio (558). (ITALPRESS). tai/sat/red 20-Mag-21 18:28