Lamborghini eSports, torna The Real Race

SANT'AGATA BOLOGNESE (ITALPRESS) – La prima edizione di The Real Race, organizzata da Lamborghini eSports nel 2020, e' stata un successo, con oltre 2500 piloti provenienti da 109 Paesi. Nel 2021 il campionato di simulazione ritorna per la seconda stagione, con un nuovo formato globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia. I migliori sim driver gareggeranno di nuovo al volante delle Lamborghini Huracan GT3 EVO su piattaforma Assetto Corsa Competizione: i vincitori vivranno un'esperienza di guida in Italia con Lamborghini e la possibilita' di diventare il primo pilota ufficiale eSports del marchio. Assetto Corsa Competizione e' stato sviluppato in collaborazione con i principali costruttori automotive e visto l'elevato livello di realismo, questo videogioco viene utilizzato anche da alcuni piloti Lamborghini Squadra Corse per prepararsi alle competizioni reali. Dopo la prima edizione del 2020, vinta dal tedesco Nils Naujoks, da quest'anno Lamborghini adotta un nuovo approccio per The Real Race: i piloti gareggeranno sia nei GP tradizionali sia in tre gare endurance che consentono di ottenere punti per le classifiche continentali, al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO, la vettura che per ben tre volte si e' aggiudicata la 24 Ore di Daytona. Il Centro Stile Lamborghini, ha disegnato una livrea da corsa esclusiva, personalizzabile in 12 versioni diverse dai partecipanti, e arricchita dai loghi dei partner, Kaspersky e Assetto Corsa Competizione. Il trofeo si svolgera' da giugno a novembre: i piloti di tutto il mondo potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedi' a venerdi'. I primi 40 giocatori classificati nelle qualificazioni aperte accederanno alle qualifiche del sabato; i migliori 20 si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali consentiranno ai partecipanti di ottenere punti per la rispettiva classifica continentale determinando i tre campioni. "Gli eSport sono un settore in cui vogliamo avere un ruolo importante", spiega Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer di Lamborghini "The Real Race e' un evento di sei mesi che consente di vivere emozioni paragonabili a quelle di una vera gara e dove i giocatori si preparano ad affrontare alcuni dei migliori sim drivers al mondo. Siamo orgogliosi di organizzare questa competizione e di permettere al vincitore di vivere un'esperienza reale che gli consentira' di immergersi nel mondo Lamborghini e avere la possibilita' di intraprendere una carriera negli eSport". Questa seconda edizione di The Real Race rafforza l'impegno di Lamborghini nel mondo degli eSport che ha recentemente debuttato videogame popolari come Rocket League e Asphalt 9: Legends, che consentono ai giocatori di guidare virtualmente modelli come la Huracan STO e la Essenza SCV12. (ITALPRESS). sat/com 20-Mag-21 11:51