Calcio: Iachini “Esperienza bellissima a Firenze, resterò tifoso viola”

"Rispettiamo il Crotone, servirà grande concentrazione" FIRENZE (ITALPRESS) – "Per me questa è stata un'esperienza bellissima, al di là delle tante difficolta', perché vivere un'esperienza di lavoro con il Covid che ci ha colpito, ci ha unito e ci ha fatto anche male è qualcosa che rimarrà nei cuori. Resta anche la grande soddisfazione di aver potuto onorare, dare una mano, vestire ancora con impegno e dedizione la maglia viola, restero' un simpatizzante e un tifoso di questa squadra". Beppe Iachini si appresta ai saluti. Domani allo Scida, in occasione di Crotone-Fiorentina, siederà per l'ultima volta sulla panchina viola. E ci tiene a fare bella figura. "Rispettiamo molto il Crotone che sta giocando bene, ha giocatori importanti e di ottima qualita'. Ha uno dei capocannonieri del campionato, Simy, è una squadra che con Cosmi, che sta facendo un grande lavoro, ha dato sempre grande forza alle partite, mostrato mentalita', organizzazione giusta, ha messo in difficolta' l'Inter, ha battuto il Verona, a Benevento ha fatto risultato anche in dieci contro una squadra che si giocava la salvezza, e quindi dovremo affrontarla con grande attenzione e concentrazione". L'allenatore gigliato, che dovrà fare a meno dello squalificato Pezzella oltre che di Dragowski, non potrà contare nemmeno su Milenkovic: "Dovrà subire un piccolo intervento e quindi non sarà della partita. Qualcosa in difesa dovremo cambiare". (ITALPRESS). lc/glb/red 21-Mag-21 09:32