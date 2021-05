Covid, 5.218 nuovi casi e 218 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Calo dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato contenuto nel bollettino del Ministero della Salute indica 5.218 nuovi positivi, in discesa rispetto ai 5.741 della giornata precedente, questo nonostante la crescita dei tamponi processati, 269.744 e che determina un tasso di positivita' che torna sotto il 2%, esattamente all'1,93%. Tornano pero' a crescere i decessi, 218 (+54). I guariti sono 12.695 mentre gli attualmente positivi vedono un calo complessivo di 7.698 unita' attestandosi su un totale di 291.788. Sul fronte dei ricoveri, il numero dei pazienti nei reparti ordinari scende sotto la soglia dei 10 mila. Per l'esattezza sono 9.925 (-458). Una discesa che si registra pure nelle terapie intensive, con 75 pazienti in meno pari a 1.469 e 51 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 280.394 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Lombardia (847), seguita da Sicilia (493) e Lazio (471). (ITALPRESS). tai/sat/red 21-Mag-21 17:56