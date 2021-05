Calcio: Liga. Atletico Madrid campione di Spagna

I colchoneros hanno battuto 2-1 il Valladolid. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Atletico Madrid è campione di Spagna. Padroni del proprio destino, i colchoneros tremano sul campo del Valladolid (alla fine retrocesso) andando sotto al 18' con la rete di Plano ma nella ripresa Correa pareggia i conti al 12' e a siglare il gol che vale il titolo non poteva che essere Luis Suarez al minuto 67, 21esimo centro stagionale per il Pistolero. Inutile per il Real Madrid la vittoria in extremis sul Villarreal, con Modric che al 92' sigla il definitivo 2-1 dopo che Benzema aveva pareggiato il provvisorio vantaggio di Pino. (ITALPRESS). glb/gm/red 22-Mag-21 20:01