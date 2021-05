Calcio: Messi “Coppa del Re speciale, ora vincere con Argentina”

Il fuoriclasse del Barça si racconta in un'intervista a Olè, ma non parla del suo futuro BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Una lunga intervista al quotidiano argentino Olè, ma nessun annuncio sul suo futuro. Un argomento neanche sfiorato, anche se la stampa catalana prova a interpretare alcune delle sue dichiarazioni come una chiara apertura alla sua permanenza a Barcellona. Il successo in Coppa del Re potrebbe essere stato determinante in quest'ottica. "Competere per tutti i traguardi e vincere resta sempre il mio obiettivo, alzare al cielo la Coppa del Re quest'anno ha avuto un significato particolare per quello che è accaduto negli ultimi tempi, ci sono tanti volti nuovi in squadra, tanti giovani e vincere ha avuto un effetto molto importante in tutti noi". Basterà questo per convincerlo a restare? C'è spazio anche per la gratitudine nei confronti del club che lo ha cresciuto da piccolo, facendolo diventare il fuoriclasse che è, per l'affetto che tutta la famiglia prova per una città nella quale i suoi cari si trovano a proprio agio e anche questi, per la stampa catalana, sono indizi sulla voglia di restare di Messi, C'è spazio per raccontare la sua lunga carriera, qualche episodio divertene, piccoli rimpianti ("Non aver chiesto le maglie di Ronaldo il Fenomeno e di Roberto Carlos, mi piacerebbe averle nella mia collezione"), per la sua passione per il calcio anche a livello tattico ("Mi piace analizzare le partite e studiare gli avversari") che fanno pensare a un futuro da allenatore, ma c'è soprattutto la grande attesa per la Coppa America con la sua Argentina. Vincere con l'Albiceleste è un qualcosa che Messi insegue da tempo. "Il nostro gruppo si presenta al torneo con grande entusiasmo, voglia di vincere e di stare insieme. E' una Coppa speciale, diversa rispetto alle altre, non ci saranno i tifosi per il Covid, ma abbiamo una gran voglia di giocare questa competizione" (ITALPRESS). ari/red 22-Mag-21 10:46