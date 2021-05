Calcio: Semplici “Mi auguro di restare a Cagliari”

"Abbiamo portato le nostre idee e mentalità". CAGLIARI (ITALPRESS) – "Se resto? Io me lo auguro, penso non ci siano problematiche ma come è giusto che sia la settimana prossima ci incontreremo e definiremo il mio futuro e quello del Cagliari". Queste le parole di Leonardo Semplici dopo la sconfitta indolore dei sardi contro il Genoa nell'ultima giornata di campionato. "Abbiamo fatto comunque una bella prestazione, nell'unica occasione che abbiamo concesso il Genoa è stato bravo a segnare il gol mentre noi non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito – spiega ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Cagliari – Sono soddisfatto del cammino che abbiamo fatto e dell'obiettivo raggiunto. Al mio arrivo c'erano tante difficoltà, devo ringraziare questi ragazzi che hanno fatto cose straordinarie. Vedendo i nominativi e il passato dei giocatori non c'è dubbio che fosse una squadra forte, ma dopo 23 partite avevano 15 punti. C'è stato un lavoro sotto l'aspetto mentale e psicologico". "Abbiamo portato le nostre idee e mentalità, abbiamo toccato i tasti giusti e trovato la chiave in ognuno. Non è stato semplice, il tempo era poco ma il merito è soprattutto della loro disponibilità". E poi sul momento più duro del suo percorso: "Dopo il Verona abbiamo avuto un confronto forte, ho messo davanti ai loro occhi quello che stava succedendo: di lì la squadra ha capito alcuni concetti ed è partita la nostra rincorsa", conclude Semplici. (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Mag-21 23:05