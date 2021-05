Calciomercato: Presidente Sporting “CR7 un giorno tornerà da noi”

"Oltre a essere un grande campione e un nostro grande tifoso", dice Frederico Varandas LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Questione di tempo, ma alla fine prima o poi Cristiano Ronaldo tornerà a indossare la maglia dello Sporting Lisbona. Lo pensa mamma Dolores che ha anche detto che proverà a convincere il figlio, ne è certo il presidente Frederico Varandas che in un'intervista a SIC dice: "Credo che un giorno tornerà da noi, ha sempre sostenuto lo Sporting ed è stata una delle prime persone a mandarmi un messaggio di congratulazioni subito dopo aver vinto il campionato. Cristiano ha ancora un anno di contratto con la Juventus, lui vuole ancora lottare per la Champions. Per quanto ci riguarda dipende da lui, ha più followers del Real Madrid sui social e quando abbiamo vinto il campionato ha festeggiato lo Sporting, dando grande credito al nostro marchio. Vuole essere presente all'inaugurazione dell'accademia, lui oltre a essere un grande campione è un grande 'leão'", ovvero un acceso tifoso dei leoni dello Sporting. (ITALPRESS). ari/red 22-Mag-21 09:56