Lady Gaga shock: «Stuprata a 19 anni e abbandonata per strada. Ero incinta»

La Bbc riporta che la star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta.

«Stavo cercando di sfondare nel settore e lui mi chiese di togliermi i vestiti», ricorda Gaga a The Me You Can’t See. «Io risposi di no e me ne andai, ma lui replicò dicendo che avrebbe bruciato tutta la mia musica». Ecco che lì, qualcosa nella testa della cantante, si è improvvisamente spezzato. «Prima ho sentito un dolore fortissimo, poi sono diventata insensibile: sono stata male per parecchie settimane».