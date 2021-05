Lunedì presentazione Tricolori scherma a Cassino con Valentina Vezzali

Appuntamento alle 12 presso la Curia Vescovile con la partecipazione della sottosegretaria allo Sport CASSINO (ITALPRESS) – Sarà la Sala degli Abati, presso la Curia Vescovile di Cassino, la location della presentazione dei Campionati Italiani Assoluti 2021. L'evento, in programma da mercoledì 26 a domenica 30 maggio presso il Polo logistico "Cosilam" di Piedimonte San Germano, verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa lunedì 24 maggio, alle ore 12, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. Ospite d'onore al tavolo dei relatori sarà la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Cassino, due anni dopo Palermo e con di mezzo lo stop forzato a causa della pandemia, vedrà assegnare i sei ambiti titoli tricolore individuali a meno di due mesi dall'Olimpiade di Tokyo. Il programma di gara sarà aperto mercoledì 26 maggio dal fioretto femminile, il giorno seguente toccherà al fioretto maschile. Venerdì 28 spazio alla spada femminile mentre sabato 29 sarà la volta della spada maschile. Domenica 30 gran finale con le due gare di sciabola. La conferenza stampa di lunedì 24 maggio presso la Curia Vescovile sarà anche l'occasione per presentare le sinergie territoriali che Cus Cassino e Comitato regionale Federscherma Lazio hanno messo in campo in occasione di questi Campionati Italiani Assoluti 2021. (ITALPRESS). ari/com 22-Mag-21 10:57