Tennis: Musetti si ferma in semifinale al torneo Atp di Lione

Il toscano si è arreso in tre set al top 10 greco Tsitsipas LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all'"Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon", ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro in svolgimento sui campi in terra rossa di Lione, in Francia. Il 19enne di Carrara, n.88 del ranking (entrato in tabellone come "alternate" al posto di Lorenzo Sonego, splendido semifinalista al Foro Italico), nella terza semifinale Atp in carriera, si è arreso al greco Stefanos Tsitsipas, n.5 della classifica mondiale e seconda testa di serie, in gara con una wild card, con il punteggio di 4-6 6-3 6-0. (ITALPRESS). mc/red 22-Mag-21 16:07