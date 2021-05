Calcio: Barcellona, Koeman incontra la squadra a colazione

Giornata di saluti in casa blaugrana dopo la fine della stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barellona chiude la propria stagione con una colazione e qualche parola di ringraziamento da parte di Ronald Koeman allo Sports City. I giocatori e tutto lo staff tecnico e professionale della prima squadra si sono ritrovati questa mattina alla Cittadella Sportiva Joan Gamper per fare colazione e chiudere la stagione 2020-21, conclusasi con la conquista della Coppa del Re. All'incontro erano presenti tutti i componenti della prima squadra ad eccezione di Pedri, a cui Koeman aveva già dato una vacanza all'inizio della settimana e che sta riposando a Tenerife. Al termine della colazione, il tecnico olandese ha rivolto qualche parola a tutti i presenti, facendo il punto sulla stagione, ringraziando tutta la rosa e lo staff tecnico per il lavoro svolto e augurando buone ferie e in bocca al lupo ai giocatori che partecipano alle diverse gare ufficiali come gli Europei, la Coppa America, l'Euro U21 e le Olimpiadi. (ITALPRESS). tvi/com 23-Mag-21 13:43