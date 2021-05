Calcio: Dalla Spagna: “Quasi fatta per Depay al Barcellona”

L'olandese, in scadenza con il Lione, si legherebbe fino al 2024 BARCELLONA (ITALPRESS) – Continua senza sosta la ricerca di rinforzi per la prossima stagione in casa Barça, che presto potrebbe annunciare l'arrivo di Memphis Depay, a scadenza con il Lione. Secondo indiscrezioni della stampa spagnola, l'attaccante olandese dovrebbe legarsi fino al 2024 alla società blaugrana. Un tassello importante per l'allenatore Koeman – sebbene il futuro del tecnico sia abbastanza incerto – grande estimatore e sostenitore della punta olandese, che firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali. (ITALPRESS). gbn/glb/red 23-Mag-21 15:44