Calcio: Kane e Coman nel mirino del Manchester United

Solskjaer ha chiesto rinforzi top per lanciare la sfida al City LONDRA (ITALPRESS) – Harry Kane sempre più lontano dal Tottenham. La punta 27enne ha già espresso il desiderio di giocare la prossima Champions League e di voler parlare con il presidente degli Spurs, Daniel Levy, che pare non aver gradito le esternazioni pubbliche del suo attaccante. Le dichiarazioni del centravanti hanno comunque immediatamente richiamato le attenzioni di Manchester City, Chelsea e Manchester United, che dovranno però vincere le resistenze legate al contratto che lega la punta agli Spurs, in scadenza nel 2024. Lo United sembra essere comunque la società più vicina al giocatore, avendo messo sul piatto un ricco bonus alla firma destinato al giocatore, ma i Red Devils sarebbero sulle tracce anche di Kingsley Coman, stella del Bayern Monaco. Stando alla stampa inglese, per l'ex Juve sarebbe bavarese pronto un ingaggio da quasi 12 milioni di euro a stagione. Solskjaer avrebbe chiesto rinforzi mirati per poter organizzare l'assalto al City già nel prossimo campionato e Kane e Coman sarebbero due dei tre top player indicati come indispensabili per la vittoria della prossima Premier League: il terzo potrebbe essere Cristiano Ronaldo, di ritorno all'Old Trafford se la Juve dovesse fallire la qualificazione alla Champions. (ITALPRESS). gbn/glb/red 23-Mag-21 16:49