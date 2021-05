Calcio: Stellini “Futuro? Bisogna capire un po’ di cose”

"Conte è un top, la società deve essere chiara sulle strategie" MILANO (ITALPRESS) – "E' una vittoria che rende ancora più esaltante un momento bellissimo come questo. Siamo felici e orgogliosi perché una società come l'Inter meritava lo scudetto". Così Cristian Stellini, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria ottenuta a San Siro con l'Udinese. Stellini poi risponde a chi gli chiedeva del futuro di Antonio Conte e della possibilità di rivederlo anche nella prossima stagione sulla panchina nerazzurra. "Bisognerà capire un po' di cose. Per adesso abbiamo ottenuto grandissime soddisfazioni e ce le godiamo. Due anni fa abbiamo iniziato un progetto ambizioso e da parte di tutti noi c'è la volontà di andare avanti anche nella prossima stagione. Però quando hai un allenatore che rappresenta il top nel suo campo la società deve essere chiara sulle strategie future". Prima di andare, Stellini dice la sua su Lukaku e sulle lacrime versate dall'attaccante belga a fine gara. "Le lacrime di Lukaku mi hanno commosso – ha spiegato -. Lui è un super atleta con un grande cuore e in queste stagioni in nerazzurro lo ha mostrato sia in campo che fuori. Sono molto contento per lui perché merita pienamente tutto il successo che sta riscuotendo". (ITALPRESS). gbn/glb/red 23-Mag-21 18:17