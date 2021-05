De Zerbi saluta “C’è emozione, lascio Sassuolo”

"Si chiude un ciclo. Vado allo Shakhtar? Può essere" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Non c'è delusione in questo addio, ci saremmo meritati la Conference League per il campionato che abbiamo fatto. Andiamo fuori per due gol non fatti, questo è il rammarico. C'è il dispiacere perché oggi ci salutiamo, per l'affetto che provo per l'ambiente e viceversa". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che saluta il club emiliano dopo la sua ultima partita, prima dell'addio. "Se vado allo Shakhtar? Può essere, dobbiamo vederci questa settimana per definire le cose. Ancora non è fatto niente ma l'ho sempre detto che cercavo un club che mi mettesse in condizioni di esprimere le mie capacità. Devo ringraziare comunque il Sassuolo per questi anni: se lascio è perché penso che di più non si possa fare", ha concluso De Zerbi. (ITALPRESS). spf/pdm/red 23-Mag-21 23:30