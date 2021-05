Evans vince il Rally del Portogallo

Al secondo posto Sordo e al terzo Ogier LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Elfyn Evans ha vinto il Rally del Portogallo, quarta prova del Mondiale WRC. Il pilota gallese della Toyota Yaris ha approfittato del ritiro, per una sospensione rotta, di Ott Tänak (Hyundai i20) per portarsi al comando della gara e mantenerlo fino al termine, precedendo di 28"3 lo spagnolo Dani Sordo con un'altra i20. Terzo gradino del podio per il campione in carica Sebastien Ogier con 1'23"6 di ritardo dal compagno di team. (ITALPRESS). tvi/red 23-Mag-21 15:36