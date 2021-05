Fonseca “Un piacere allenare la Roma, il futuro? Vedremo”

"Ho imparato tanto qui, è stata una stagione molto importante per me" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Il primo tempo è stato molto difficile, non era possibile avere un risultato positivo in quel modo. Poi abbiamo cambiato atteggiamento e i due gol sono stati importanti". Paulo Fonseca si congeda dalla Roma con un 2-2 sul campo dello Spezia che permette ai giallorossi di qualificarsi alla Conference League. L'allenatore portoghese traccia un bilancio. "Ho imparato tanto qui, è stata una stagione molto importante per me e il mio futuro. È stato un grande piacere allenare la Roma. Non è semplice allenare qui per chi viene da fuori. Ci sono possibilità di andare fuori o di restare a casa. Vediamo la settimana prossima", ha concluso il tecnico della Roma. (ITALPRESS). tre/pdm/red 23-Mag-21 23:03