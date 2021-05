Sainz “Podio meritato, Ferrari deve essere fiera”

"Volevo dare un podio al team dopo la pole position" MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Questo è un bel risultato. Se me lo avessero detto prima della gara avrei accettato; con tutte le circostanze del weekend, però, il sapore non è così buono come dovrebbe essere ma quando ci ripenserò sarò orgoglioso. Credo che la Ferrari debba essere fiera della macchina e dei progressi che abbiamo fatto". Così Carlos Sainz Jr, a fine gara, commenta il 2° posto nel GP di Monaco. "Leclerc? Quando vedi l'altra macchina che non può partire senti più responsabilità e sai che tutto il weekend è sulle spalle. Volevo dare un podio al team dopo la pole position. Dovevo azzeccare la partenza e gestire il traffico, poi c'è stato il problema di Valtteri ma penso che il team meritasse un podio quest'oggi", ha concluso lo spagnolo. (ITALPRESS). spf/tvi/red 23-Mag-21 17:25