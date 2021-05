Tsitsipas trionfa a Lione, Norrie ko in finale

Per il greco, ieri vincitore su Musetti, è il secondo titolo del 2021 LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stefanos Tsitsipas ha fatto suo oggi l'"Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 419.470 euro disputato sui campi in terra rossa di Lione, in Francia. Per il greco è il secondo successo stagionale nei tornei del circuito internazionale, dopo il trionfo a Monte Carlo. Il tennista ellenico, che ieri in semifinale aveva sconfitto l'azzurro Lorenzo Musetti, in questo buon avvio del 2021 è arrivato in quattro occasioni in finale in prove Atp: due volte ha perso l'atto decisivo per la conquista del titolo, ovvero a Barcellona, contro Rafa Nadal, e ad Acapulco, contro Alexander Zverev. Nella finale odierna Tsitsipas, numero 5 del mondo e secondo favorito del tabellone, ha battuto con un duplice 6-3 il britannico Cameron Norrie, attualmente al gradino 49 della classifica internazionale. (ITALPRESS). pdm/red 23-Mag-21 15:58