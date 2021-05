Verstappen “Vincere a Montecarlo è speciale”

"Sarà una stagione lunga e questo è un ottimo modo per proseguirla" MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Vincere qui è speciale, ed è anche la mia prima vota sul podio. Ci sono tanti giri da fare e devi mantenere la concentrazione, non si può mai sapere cosa accadrà, bisogna gestire la gomma ma sono stato abbastanza in controllo". Così Max Verstappen, vincitore del GP di Monaco, a fine gara racconta le proprie emozioni. "Questo è un GP che vuoi sempre vincere, da piccolo guardavo questa gara ed essere qui mi dà tanto orgoglio. Sarà una stagione lunga e questo è un ottimo modo per proseguirla", ha concluso il pilota olandese. (ITALPRESS). spf/tvi/red 23-Mag-21 17:26