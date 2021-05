Calcio: Genoa, Strootman ai saluti “Venire qui la scelta giusta”

Il centrocampista olandese rientrerà al Marsiglia per fine prestit GENOVA (ITALPRESS) – L'olandese Kevin Strootman saluta il Genoa e lo fa con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. Era arrivato in prestito a gennaio dal Marsiglia, per lui 18 presenze e un contributo significativo alla salvezza del Grifone. Il prestito è finito e ora l'ex Roma torna in Francia, praticamente impossibile la sua permanenza considerato l'ingaggio: "È stata una stagione con alti e bassi sul piano sportivo. All'OM stavo giocando poco e allora abbiamo scelto di tornare in Italia grazie al Genoa. Fin dal momento in cui ho messo piede in aeroporto e mi sono presentato al club ho avvertito calore e fiducia. Fin dal primo giorno nello spogliatoio ho capito che avevamo fatto la scelta giusta", ha spiegato il centrocampista. (ITALPRESS). ege/glb/red 24-Mag-21 11:43