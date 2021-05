Calcio: Giudice, 4 turni di stop per De Roon

Il calciatore atalantino è stato espulso nel finale del match contro il Milan. MILANO (ITALPRESS) – Quattro giornate di squalifica per il calciatore dell'Atalanta Marten Elco De Roon. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A esaminando le gare dell'ultimo turno. Il calciatore orobico, espulso nel finale del match contro il Milan, paga "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere al 48' del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l'avambraccio il direttore di gara". Al calciatore è stata anche comminata un'ammenda di 10.000 euro. Un turno di stop per Behrami (Genoa), Kyriakoupoulos (Sassuolo), Freuler, Toloi (Atalanta), Bani (Parma), Hetemaj (Benevento), Lautaro Martinez (Inter), Mc Kennie (Juventus), Parolo (Lazio). Tra i tecnici, un turno a Juric (Verona). (ITALPRESS). gm/red 24-Mag-21 16:33