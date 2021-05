Calcio: Luis Enrique convoca 24 giocatori per Euro2020, out Sergio Ramos

Nell'elenco non figura alcun giocatore del Real Madrid. Dentro Fabian Ruiz e Morata MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luis Enrique convoca solo 24 giocatori per i prossimi Europei, sebbene la Uefa abbia dato l'ok a un allargamento delle rose fino a 26 elementi, ma soprattutto lascia fuori Sergio Ramos. È l'esclusione del capitano del Real Madrid – che si trova senza nemmeno un giocatore convocato – la grande sorpresa nell'elenco diramato dal ct. "E' evidente che sia stato escluso perchè non ha potuto giocare da gennaio in condizioni adeguate. Gliel'ho comunicato ieri, è stata dura, mi dispiace perchè è qualcuno che è sempre stato al top ma la mia decisione è stata presa per il bene del gruppo. Gli ho consigliato di essere egoista e di recuperare al 100% per continuare a giocare nel Real e in futuro nella nazionale". Luis Enrique ha anche spiegato perchè si è limitato a 24 calciatori: "Era inopportuno chiamare un attaccante in più solo per avere più opzioni. Vogliamo che tutti e 24 abbiano la sensazione di poter giocare e aiutare la squadra: guardando ai precedenti tornei abbiamo visto che si è soliti utilizzare alla fine solo 18-19 calciatori". Nell'elenco anche due "italiani": il napoletano Fabian Ruiz e lo juventino Morata. Questa la lista completa: portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), David De Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton); difensori: Josè Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcellona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid); centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcellona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli); attaccanti: Dani Olmo (RB Lipsia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain). La Spagna è inserita nel girone E assieme a Svezia, Polonia e Slovacchia. (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 12:48