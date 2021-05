Calcio: Milan, Gazidis “Ritorno in Champions è solo l’inizio”

"Il nostro dovere è rendere orgogliosi i nostri tifosi" MILANO (ITALPRESS) – "Siamo felici di aver ottenuto il primo obiettivo del club. È solo l'inizio del nostro ambizioso cammino, adesso dobbiamo continuare a lavorare insieme con determinazione". Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, commenta con un messaggio diffuso dai canali social rossoneri l'atteso ritorno in Champions. "Gli incredibili tifosi rossoneri non hanno mai smesso di sostenerci, il nostro dovere è renderli orgogliosi", ha aggiunto. "Siamo felici di vedere entrambe le nostre squadre qualificarsi per la Champions – il pensiero del presidente Paolo Scaroni, che non dimentica il secondo posto della squadra femminile – Un grande risultato, il frutto degli sforzi fatti da tutti nel club al fianco dei calciatori che hanno onorato il prestigio del Milan". "Siamo tornati a casa – sono infine le parole di Stefano Pioli – Grazie al club che ci ha permesso di lavorare in un modo eccezionale, grazie ai dirigenti, all'area tecnica, ai giocatori e allo staff, a tutti tifosi che ci hanno mostrato quanto sia importante il Milan". (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 12:10