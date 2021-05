Calcio: Palacio saluta il Bologna “Mi sono sentito come a casa”

L'argentino ha disputato 4 stagioni in rossoblù, realizzando 20 gol BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l'avventura in rossoblù. Lo annuncia in una nota il Bologna che "desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita". "E' stato un piacere giocare con la vostra maglia e conoscere questa bellissima città – si congeda il 39enne attaccante argentino – Ho conosciuto tanta bella gente, gente gentile, mi sono sentito come a casa. Vi auguro il meglio e in bocca al lupo per la prossima stagione". (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 14:24