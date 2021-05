Calcio: Rudi Garcia lascia la panchina del Lione

Il tecnico non è stato confermato. Era arrivato nell'ottobre 2019 LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria e fra ieri sera e oggi è arrivata l'ufficialità: Rudi Garcia non sarà l'allenatore del Lione nella prossima stagione. Già ieri, dopo la sconfitta col Nizza nell'ultima giornata e la mancata qualificazione alla Champions, il tecnico aveva annunciato il suo addio e oggi il club lo ha congedato. Arrivato nell'ottobre 2019, Garcia ha condotto la squadra nella scorsa stagione in semifinale di Champions ma ha mancato per due volte il pass per la massima competizione europea. Il Lione, che ha chiuso quarto, prenderà parte alla prossima Europa League. Per la successione si fa il nome di Galtier, tecnico del Lille fresco campione di Francia. (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 13:46