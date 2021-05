Calcio: Svelato il trofeo della nuova Conference League

Si giocherà il giovedì, l'Italia sarà rappresentata dalla Roma NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Nella prossima stagione prenderà il via una nuova competizione Uefa per club: la Conference League. E oggi è stato svelato il trofeo che andrà al vincitore: 57,5 cm per 11 kg, è composto da 32 spine esagonali – una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione – che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone da calcio verso il gol, la base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido. "Vogliamo rendere le nostre competizioni più inclusive, per dare ai club e ai tifosi la possibilità di sognare e competere per i titoli europei – le parole del presidente Uefa, Aleksander Ceferin – Questo è il motivo per cui abbiamo creato la Conference League. Abbiamo 55 federazioni nazionali che compongono la Uefa, ed è importante offrire ai club di quante più federazioni possibile, la possibilità di prolungare le loro stagioni europee il più a lungo possibile". La Conference League si giocherà di giovedì come l'Europa League: in tutto, 184 squadre saranno coinvolte nel corso della stagione, di cui almeno una da ciascuna delle 55 federazioni e 46 club che si trasferiranno dalla Champions League o dalla Europa League. Le squadre in competizione cercheranno tutte di qualificarsi per la fase a gironi, che come nelle altre due competizioni, sarà caratterizzata da otto gironi da quattro squadre, seguite dagli spareggi a eliminazione diretta, dagli ottavi, dai quarti di finale, semifinali e finale, che si svolgeranno il 25 maggio 2022 a Tirana, Albania. L'Italia sarà rappresentata dalla Roma. (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 13:10