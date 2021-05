Calcio: Torino, Nicola “Esperienza nel cuore a prescindere da futuro”

"Il lavoro svolto deve lasciarci soddisfatti" TORINO (ITALPRESS) – "Il lavoro svolto deve lasciarci soddisfatti perché ci ha consentito di raggiungere qualcosa di importante e non scontato. Indipendentemente da ciò che accadrà questa esperienza è nel mio cuore, assieme a questi colori ed ai nostri fantastici tifosi". È il messaggio via social di Davide Nicola, il giorno dopo l'1-1 col Benevento che ha mandato in archivio la stagione del Torino. Il tecnico, subentrato a Giampaolo, ha condotto i granata alla salvezza ma la sua conferma resta in dubbio. Su Instagram ha scritto anche Tomas Rincon: "Finisce un'annata difficile per tutti, sappiamo che nessuno è felice, che sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso l'inizio stagione, che ci serva per crescere e riflettere tutti quanti. È chiaro che tutto il popolo granata merita qualcosa di diverso. Grazie comunque a chi ci ha sostenuto in questo periodo difficile e ci vediamo l'anno prossimo. Forza Toro". (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 11:06