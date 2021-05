Ciclismo: Notte tranquilla, Nibali al via della 16^ tappa del Giro

Il dolore al costato dopo la caduta di ieri è di lieve entità GORIZIA (ITALPRESS) – Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali dopo la caduta nella tappa di ieri e il dolore avvertito all'emitorace destro. La Trek-Segafredo fa sapere che lo Squalo dello Stretto ha trascorso una notte tranquilla e il dolore causato dalla contusione al costato resta lieve, per cui il corridore siciliano sarà regolarmente al via della 16esima tappa del Giro d'Italia, la Sacile-Cortina d'Ampezzo di 212 chilometri. (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 10:22