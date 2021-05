F.1: Tronchetti Provera “Bello rivedere Ferrari competitiva”

"Quello di Montecarlo è stato un bellissimo Gp". ROMA (ITALPRESS) – "È bello per la Formula 1 che la Ferrari sia tornata competitiva, Montecarlo è un circuito particolare ma le due macchine si sono comportate molto bene: la sorte e pochi millimetri hanno cambiato griglia di partenza, ma avremmo potuto vedere due Ferrari sul podio e questo ricrea aspettative e competitività. "to un bellissimo gran premio". Lo ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Passaggio di testimone tra Hamilton e Verstappen? È presto per dirlo – ha osservato l'amministratore delegato e vicepresidente di Pirelli – Hamilton è nella storia, un campione che ha battuto tutti i record, e quest'anno sarà una bella battaglia, la competizione sarà ancor più incerta con Verstappen che ha qualità straordinarie. La Red Bull ha fatto un grandissimo lavoro, ha una macchina molto competitiva, è un Mondiale molto divertente. Un giudizio su Leclerc? È un giovane pieno di talento che può dare grandi soddisfazione alla Ferrari". (ITALPRESS). spf/gm/red 24-Mag-21 15:22