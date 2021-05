“Freeways” di Leasys, tre offerte per la mobilita’ sostenibile

TORINO (ITALPRESS) – Nuove soluzioni di mobilita' sostenibile targate Leasys. La societa', brand Stellantis e controllata di Fca Bank, lancia "Freeways", la nuova campagna promozionale dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis, pensata per le piu' diverse esigenze di mobilita'. Valide fino al 24 giugno, le offerte di "Freeways" sono attive nei principali mercati europei in cui opera Leasys e vedono protagoniste le tre formule Unlimited, Miles e Be Free. Un mese di promozioni all'insegna della sostenibilita' ambientale, con soluzioni ideali per qualsiasi meta e durata: dal noleggio a chilometraggio e ricariche illimitati di Leasys Unlimited a quello pay per use di Leasys Miles, passando per la flessibilita' di Leasys Be Free, che offre la liberta' di uscita anticipata dal contratto senza penali e la possibilita' di avvalersi del diritto di prelazione. A questo si aggiungono tutti i vantaggi legati al noleggio sostenibile di Leasys. Oltre ai cavi in dotazione per la ricarica domestica e pubblica, Leasys offre ai clienti anche l'E-Mobility Card, carta con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di EnelX o, gratuitamente, presso i Leasys Mobility Store individuabili facilmente grazie all'app Leasys UMove. La prima promozione, e' dedicata al neonato Leasys Unlimited, il noleggio a lungo termine a zero anticipo, con chilometri illimitati e ricariche illimitate presso i Leasys Mobility Store. La formula Unlimited, in particolare, viene proposta, oltre che in Italia, anche in Belgio, Francia, Portogallo e Spagna e sara' disponibile, entro la fine di giugno, anche negli altri Paesi. Con l'offerta Unlimited e' possibile noleggiare Opel Corsa-e Edition per 36 mesi, senza alcun limite di percorrenza a un canone fisso di 519 euro al mese. La seconda offerta riguarda Leasys Miles, il noleggio a lungo termine a consumo chilometrico eletto Prodotto dell'Anno 2021 nella categoria Servizi auto. Peugeot e-2008 Active e' al centro di questa seconda promozione dedicata al prodotto di noleggio a lungo termine pay per use di Leasys. E' previsto un canone di 359euro al mese e un costo aggiuntivo pari a 0,18 euro per ogni km percorso. I primi 1.000 km sono inclusi nel canone. L'ultima promo di "Free Ways" e' su Leasys Be Free, un prodotto altamente flessibile che permette di restituire l'auto gia' dopo i primi 18 mesi senza alcuna penale e di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys. L'offerta e' su Jeep Compass 1.3 Limited Hybrid e prevede una durata di 48 mesi e 60.000km un canone mensile di 529 euro e un prezzo di riacquisto di 25.000 euro. (ITALPRESS). ads/com 24-Mag-21 16:02