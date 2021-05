Tennis: Barty guida classifica Wta, Giorgi risale ed è numero 80

Fra le prime cento al mondo anche Paolini e Trevisan ROMA (ITALPRESS) – Rimane inviarata la classifica Wta per quanto riguarda le posizioni di testa. Ashleigh Barty occupa stabilmente la prima posizione e con un vantaggio rassicurante sulle prime inseguitrici, Naomi Osaka e Simona Halep: la rumena al Roland Garros non ci sarà causa infortunio e nelle prossime settimane potrebbe scivolare indietro. Al quarto posto si conferma Aryna Sabalenka davanti a Sofia Kenin, Elina Svitolina e Bianca Andreescu, ottava Serena Williams che si è rivista in campo a Parma ma senza brillare. A chiudere la Top Ten ci sono la regina del Foro Italico, Iga Swiatek, e Karolina Pliskova. Camila Giorgi mantiene la leadership azzurra: la 29enne di Macerata fa tre passi avanti e risale al numero 80. Posizioni invariate invece sia per Jasmine Paolini, al numero 91 (best ranking) che per Martina Trevisan, numero 97. I quarti nell'"Emilia Romagna Open" permettono a Sara Errani di salire altri tre gradini e accomodarsi sulla poltrona numero 105. Perde una posizione invece Elisabetta Cocciaretto, ora numero 113. Due posti in meno pure per Giulia Gatto Monticone, numero 171, mentre gli ottavi a Parma partendo dalle qualificazioni fanno guadagnare ben 25 posizioni a Martina Di Giuseppe, ora numero 193. Due passi avanti anche per Jessica Pieri, ora n.246, mentre è stabile Bianca Turati, numero 266. Questa la classifica Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 10175 (–) 2. Naomi Osaka (Jpn) 7461 (–) 3. Simona Halep (Rou) 6520 (–) 4. Aryna Sabaelenka (Blr) 6195 (–) 5. Sofia Kenin (Usa) 5865 (–) 6. Elina Svitolina (Ukr) 5835 (–) 7. Bianca Andreescu (Can) 5265 (–) 8. Serena Williams (Usa) 4821 (–) 9. Iga Swiatek (Pol) 4435 (–) 10. Karolina Pliskova (Cze) 4345 (–) Cosi' le italiane: 80. Camila Giorgi 1020 (+3) 91. Jasmine Paolini 863 (–) 97. Martina Trevisan 844 (–) 105. Sara Errani 799 (+3) 113. Elisabetta Cocciaretto 735 (-1) 171. Giulia Gatto-Monticone 429 (-2) 193. Martina Di Giuseppe 363 (+25) 245. Jessica Pieri 276 (+2) 266. Bianca Turati 256 (–) 281. Lucrezia Stefanini 237 (+48) (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 11:59