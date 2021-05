Tennis: Berrettini d’1 d’Italia, best ranking Atp per Musetti

Al comando della classifica mondiale resta saldamente Djokovic ROMA (ITALPRESS) – L'Italtennis mantiene due giocatori fra i primi 20, quattro nei top 30 e nove suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. Conferma in nona posizione per Matteo Berrettini, due passi indietro per Jannik Sinner, ora numero 19, mentre sono stabili Lorenzo Sonego al 28esimo posto ("best" eguagliato) e Fabio Fognini al 29esimo. Grazie alla semifinale a Lione Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni da poco compiuti il più giovane giocatore nella Top 100) guadagna dodici posizioni e si porta al 76esimo posto, suo nuovo best ranking, subito davanti a Stefano Travaglia (77^, -1). Salvatore Caruso mantiene l'81^ posto, Gianluca Mager risale un gradino (n.85), mentre perde due posizioni Andreas Seppi (95^). Appena fuori dai primi cento del ranking rimane Marco Cecchinato, al numero 104 (distanziato di appena 20 punti dal 100esimo in classifica). Tutto invariato nella Top Ten dove Novak Djokovic resta saldamente al comando davanti a Daniil Medvedev e Rafa Nadal. Alle spalle del maiorchino si conferm Dominic Thiem seguito da Stefanos Tsitsipas, che consolida la quinta piazza grazie al successo di Lione e allunga su Alexander Zverev. In settima posizione c'è sempre Andrey Rublev davanti a Roger Federer, chiude la Top Ten l'argentino Diego Schwartzman. Questa la nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 11063 (–) 2. Daniil Medvedev (Rus) 9793 (–) 3. Rafael Nadal (Esp) 9630 (–) 4. Dominic Thiem (Aut) 8445 (–) 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 7500 (–) 6. Alexander Zverev (Ger) 6990 (–) 7. Andrey Rublev (Rus) 6090 (–) 8. Roger Federer (Sui) 5605 (–) 9. Matteo Berrettini (Ita) 3958 (–) 10. Diego Schwartzman (Arg) 3465 (–) Cosi' gli altri italiani: 19. Jannik Sinner 2500 (-2) 28. Lorenzo Sonego 2132 (–) 29. Fabio Fognini 1933 (–) 76. Lorenzo Musetti 940 (+12) 77. Stefano Travaglia 939 (-1) 81. Salvatore Caruso 906 (–) 85. Gianluca Mager 879 (+1) 95. Andreas Seppi 811 (-2) 104. Marco Cecchinato 773 (–) (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-21 11:34