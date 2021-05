Calcio: Atalanta.De Roon”Mi scuso con arbitro Mariani,non succederà più”

Il centrocampista è stato squalificato per quattro giornate: "Il mio comportamento inaccettabile" BERGAMO (ITALPRESS) – "Chiedo sinceramente scusa al signor Mariani, l'arbitro della nostra ultima partita. La mia condotta nei suoi confronti è stata inaccettabile e irrispettosa. Accetto le quattro giornate di squalifica e sono consapevole che fatti del genere non debbano più accadere". Con queste parole, pubblicate su Instagram, il centrocampista dell'Atalanta torna su quanto accaduto nell'ultima di campionato in casa contro il Milan. Il giocatore, espulso nel finale del match, è stato sanzionato dal giudice sportivo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere al 48' del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l'avambraccio il direttore di gara". (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 14:09