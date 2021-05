Calcio: Barça. Stampa, verso esonero Koeman e si riapre pista De Ligt

Secondo Don Balon Laporta oggi comunicherà la sua decisione al tecnico olandese BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ore importanti in casa Barcellona. Secondo "Don Balon" in giornata il presidente azulgrana, Joan Laporta, incontrerà il tecnico Ronald Koeman per comunicargli il suo esonero e trovare un accordo per la rescissione anticipata del contratto in scadenza nel giugno 2022. Mundo Deportivo e Sport confermano che ci sarà una riunione, ma non si sbilanciano sul futuro del tecnico olandese, mentre Cadena Ser spiega che Laporta oggi ha incontrato l'entourage di Wijnaldum, centrocampista del Liverpool che piace anche alla Roma di Mourinho, ma che sembra ormai a un passo dal Barça. A proposito di mercato, secondo Sport si riapre la pista che porta al difensore olandese della Juventus, Matthijs De Ligt, che già nel 2019 era un obiettivo del club azulgrana quando lasciò l'Ajax per poi firmare con la Juve. Secondo il programma 'Onze' di Esport 3, citato dal sito del quotidiano catalano, il giocatore sarebbe pronto a lasciare il club bianconero e sarebbe felice di ritrocare il suo amico e compagno di nazionale De Jong al Barça. Un'operazione non semplice e che potrebbe concretizzarsi soltanto con uno scambio tra calciatori, come quella chiusa la scorsa estate con il trasferimento di Pjanic a Barcellona e l'arrivo di Arthur a Torino. Ipotesi comunque in contrasto con le ultime dichiarazioni rilasciate in Italia da De Ligt: "E' un onore giocare con la maglia della Juventus e immaginarmi un giorno capitano", le parole dell'ex Ajax. (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 12:52