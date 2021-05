Calcio: Germania. Ufficiale, Flick nuovo ct, contratto fino al 2024

L'ex allenatore del Bayern prenderà il posto di Joachim Loew al termine di Euro2020 FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Hansi Flick sarà il nuovo commissario tecnico della Germania al termine degli Europei. L'ex allenatore del Bayern ha firmato oggi, presso la sede della DFB a Francoforte, il contratto che lo lega alla Federcalcio tedesca fino al 2024. Il 56enne prenderà il posto di Joachim Loew di cui è stato il vice dal 2006 al 2014, vincendo anche il Mondiale brasiliano. "Tutto è andato molto velocemente, ma sono felice di aver firmato il contratto e di poter guidare la Germania dopo due anni eccezionali al Bayern che porterò sempre con me – ha dichiarato Flick -. Non vedo l'ora di iniziare, ci sono tanti giovani interessanti in Germania e quindi ci sono le basi per avvicinarci con ottimismo ai prossimi tornei, ad esempio l'Europeo di casa del 2024. So per esperienza che in Oliver Bierhoff avrò un partner forte e affidabile, l'importante, però, adesso non è quello che accadrà a settembre, ma Euro2020 e auguro a Jogi Loew i migliori successi, merita un grande finale come commissario tecnico della Nazionale". "Sono molto orgoglioso dell'ingaggio di Hansi Flick come allenatore della Germania – le parole del direttore tecnico della DFB, Oliver Bierhoff -. Sin dall'inizio era in cima alla mia lista dei desideri. Conosco e apprezzo le qualità umane e professionali di Hansi che ho avuto modo di conoscere nei nostri anni insieme in nazionale. Durante la sua permanenza al Bayern Monaco ha dimostrato il suo valore come primo allenatore. Abbiamo rapidamente concordato piani e obiettivi futuri, per me era importante fare chiarezza prima dell'inizio del Campionato Europeo. Abbiamo un grande obiettivo comune: tornare ai vertici del mondo. Hansi sarà il capo sportivo della Nazionale maggiore, ma anche di tanti altri progetti e iniziative che includono tutte le squadre nazionali, la formazione degli allenatori e l'accademia DFB". (ITALPRESS). (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 11:23