Calcio: Milan. Salvini “Donnarumma va via? Ce ne faremo una ragione”

Intanto visite mediche per il portiere francese Mike Maignan a Milano MILANO (ITALPRESS) – "Donnarumma lascia il Milan? Buona fortuna a lui e a Raiola, ce ne faremo una ragione. L'amore per la maglia non ha prezzo". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, grande tifoso rossonero. Un tweet che arriva nel giorno in cui il portiere francese, Mike Maignan, sta sostenendo le visite mediche a Milano. L'estremo difensore del Lille, neo-campione di Francia, avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan per il suo trasferimento in Italia. Sarà lui a prendere il posto di Donnarumma, se l'addio del portiere della Nazionale italiana verrà confermato. "Ce ne faremo una ragione. L'amore per la maglia non ha prezzo", il parere di Salvini. (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 10:56