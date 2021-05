Calcio: Napoli. Osimhen a Gattuso “Grazie di tutto”

"Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura". NAPOLI (ITALPRESS) – "Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come giocatore ma anche come uomo. Apprezzo molto tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e sono stato felice di poter lavorare con te e di poterti chiamare Boss". Lo ha scritto su Instagram il centravanti del Napoli Victor Osimhen che ha salutato l'ormai ex tecnico Rino Gattuso. "È qualcosa che non dimenticherò mai. Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura". (ITALPRESS). spf/gm/red 25-Mag-21 12:50