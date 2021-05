Calcio: Porto. Sergio Conceiçao verso Napoli, ma club spera nel rinnovo

Il tecnico portoghese sarebbe in pole per la sostituzione di Gattuso OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sergio Conceiçao potrebbe tornare in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Parma, Lazio e Inter, l'ex esterno portoghese potrebbe vivere anche una tappa della sua carriera da allenatore in Serie A. L'attuale tecnico del Porto, infatti, è uno dei candidati più forti alla sostituzione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Un'ipotesi riportata anche dal sito del quotidiano portoghese, "A Bola", che parla di un biennale da 5.5 milioni lordi a stagione, aggiungendo però che in casa Porto c'è un po' di stupore nel leggere queste indiscrezioni. Una fonte del club contattata dal giornale lusitano, ritiene difficile che Conceiçao possa aver preso impegni con un'altra società senza prima aver informato gli attuali dirigenti e in primis il presidente Pinto da Costa che, da parte sua, spera ancora che il tecnico accetti il rinnovo proposto dai Dragoes. Conceiçao e il Porto hanno eliminato la Juventus di Pirlo agli ottavi di Champions League. (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 09:57