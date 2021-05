Calcio: Serie B.Playoff,Orsato arbitra finale ritorno Venezia-Cittadella

Con il fischietto internazione della sezione di Schio gli addetti Var Irrati e Meli ROMA (ITALPRESS) – Daniele Orsato è stato designato per dirigere Venezia-Cittadella, finale di ritorno dei playoff promozione del campionato di Serie B, in programma giovedì 27 maggio alle 21.30. Insieme all'arbitro internazionale della sezione di Schio, ci saranno gli assistenti Giallatini e Preti, il quarto ufficiale di gara Pairetto e gli arbitri Var Irrati e Meli. Nel match d'andata il Venezia si è imposto per 1-0 sul campo del Cittadella (rete di Di Mariano). (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 14:23