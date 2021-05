Calcio: Ufficiale, De Zerbi nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk

Contratto biennale per l'ormai ex tecnico del Sassuolo DONETSK (UCRAINA) (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Ufficiale l'ingaggio dell'ormai ex allenatore del Sassuolo, che ha firmato con gli ucraini un biennale. Archiviata l'esperienza in neroverde dopo tre stagioni, De Zerbi è volato a Kiev per incontrare il presidente dello Shakhtar, Rinat Akhmetov. Durante la due giorni di visite, il tecnico ha iniziato a prendere confidenza col centro sportivo di Sviatoshyno e con il NSC Olimpiyskiy dove lo Shakhtar gioca le sue gare interne. Classe '79, De Zerbi è il 34esimo allenatore nella storia del club ucraino. (ITALPRESS). glb/red 25-Mag-21 17:18