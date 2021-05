Calcio: Veretout “Mourinho un grandissimo, ringrazio Fonseca”

"Penso che arrivi con ambizione". ROMA (ITALPRESS) – "Mourinho è un grandissimo allenatore, che ha vinto molti titoli. In Italia ricordiamo il triplete con l'Inter. Penso che arrivi con ambizione. È sempre lusinghiero per un giocatore essere allenato da grandi allenatori, per raggiungere grandi obiettivi". A tessere le lodi dello Special One, prossimo a sbarcare a Roma, è Jordan Veretout, 28enne centrocampista francese pronto a votarsi alla causa di 'Mou'. "Quando entro in campo, il mio comportamento cambia. Per me è automatico. Voglio vincere, faccio di tutto per aiutare la squadra", spiega l'ex Fiorentina a Rmc Sport. Un suo pensiero va anche al mister che saluta, il portoghese Paulo Fonseca: "È un allenatore molto rigoroso e ho fatto molti progressi con lui. Con lui ho passato due belle stagioni: lo ringrazio e spero che trovi un buon club perché è davvero un ottimo allenatore. È umile e disponibile – conclude Veretout – è sempre stato corretto con noi". (ITALPRESS). mc/gm/red 25-Mag-21 14:13