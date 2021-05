Euro2020: Repubblica Ceca. In attesa di Kudela, tre ‘italiani’ tra i 25

Mateju, Barak e Jankto convocati. Resta libero un posto in attesa del verdetto Uefa sul ricorso di Kudela PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Venticinque e non 26 convocati. Questa la scelta del commissario tecnico della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, in vista di Euro2020. Il ct ha lasciato un posto libero, nella speranza che la Uefa riabiliti il difensore Ondrej Kudela, squalificato per 10 giornate da tutte le competizioni Uefa per razzismo lo scorso 14 aprile (l'accusa è di insulti nei confronti del centrocampista dei Glasgow Rangers, Glen Kamara). Domani verrà discusso il ricorso presentato dal giocatore. "La speranza è l'ultima a morire", ha dichiarato il ct Silhavy. In elenco anche tre giocatori che militano nei campionati italiani. Si tratta di Ales Mateju (Brescia), Antonin Barak (Verona) e Jakub Jankto (Sampdoria). La Repubblica Ceca fa parte del girone D con Croazia, Inghilterra e Scozia e, in vista degli Europei, il 4 giugno affronteranno in amichevole a Bologna gli azzurri di Roberto Mancini. Questa la lista dei 25: Portieri: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder Brema), Tomas Vaclik (Siviglia). Difensori: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Ondrej Celustka (Sparta Praga), Vladimir Coufal (West Ham), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Tomas Kalas (Bristol City), Ales Mateju (Brescia), David Zima (Slavia Praga). Centrocampisti: Antonin Barak (Verona), Vladimir Darida (Hertha Berlino), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Kral (Spartak Mosca), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham), Petr Sevcik (Slavia Praga). Attaccanti: Michael Krmencik (Paok), Tomas Pekhart (Legia Varsavia), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Burnley). (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 15:57