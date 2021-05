Malagò “Sport è passione e valori, il mondo guarda al modello Coni”

"Cinque donne in giunta con due vicepresidenti un segnale meraviglioso", sottolinea il numero 1 del Coni ROMA (ITALPRESS) – "Lo sport è passione, tenacia, lo sport ti insegna a rialzarti dopo una sconfitta, a porti nuovi obiettivi. Lo sport è fonte di ispirazione, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Precorre i tempi, è identità, integrazione, partecipazione, appartenenza, rispetto dei valori, lealtà, meritocrazia. Lo sport, quello vero, pulito e autentico, è la parte bella del nostro mondo e della nostra società". Parole che arrivano da chi lo sport italiano lo guida dal febbraio del 2013 ed è stato appena confermato alla presidenza del Coni. In un'intervista rilasciata a La Discussione, Giovanni Malagò ribadisce valori e principi del mondo che rappresenta, soffermandosi sulla composizione di una giunta che ha nelle donne una componente molto importante. "Cinque donne in Giunta di cui due vice presidenti è un segnale meraviglioso. Qualcuno lo ha forse dimenticato, ma ho voluto fortemente l'introduzione di questi nuovi criteri di elezione che garantiscono la rappresentanza di genere diverso, almeno il 30%, in tutti i Consigli Federali e, in ambito Coni, l'elezione, in Giunta, di almeno 4 membri su 13 di genere diverso e, in Consiglio Nazionale, di 10 su 28. Ne è uscito un risultato strepitoso". "In Giunta – prosegue Malagò – abbiamo 5 donne: una campionessa del mondo come Antonella Delcore, Manuela Maccarani, il ct più vincente del nostro Paese, Norma Gimondi che è una storia del ciclismo e non solo per il suo cognome, abbiamo inoltre come vice presidente vicario, una campionessa dell'atletica come Silvia Salis, e come vice presidente Claudia Giordani, anche lei con la sua storia di sport e di dirigente, in rappresentanza della città Olimpica di Milano e degli sport invernali. Queste donne sono in Giunta perché sono state elette e se lo meritano, non perché è stato regalato loro qualcosa. Abbiamo una squadra compatta, – donne e uomini capaci in rappresentanza di tutte le anime del nostro mondo – pronti ad affrontare tutte le sfide che abbiamo dinanzi a noi". Tra queste le Olimpiadi di Tokyo di questa estate e poi Milano-Cortina da preparare al meglio. "Quelli di Tokyo rappresentano i Giochi della ripartenza, della speranza, della forte volontà di riappropriarci, per quanto possibile, della nostra vita pre-Covid 19. Saranno i Giochi dell'incontro, dopo due anni in cui abbiamo eretto dei muri ai nostri confini e delle barriere ai nostri gesti. Milano Cortina 2026 saranno, invece, i Giochi dell'orgoglio di essere italiani, una vetrina del nostro Paese che, dalle nostre montagne alle altre località racchiuse in due Regioni e due Province Autonome, si apre sul mondo". "La fiamma olimpica – prosegue Malagò – tornerà in Italia dopo Torino 2006, per una straordinaria terza edizione dei Giochi Invernali: è il giusto riconoscimento per le nostre capacità organizzative e il prestigio di cui godiamo in ambito sportivo. Saranno cartolina unica che, speriamo, ispiri il nostro Paese e aiuti i nostri giovani a trovare e costruire un futuro migliore nello sport e grazie allo sport". Tornando alla sua conferma alla presidenza del Coni, Malagò sottolinea: "Sono orgoglioso di aver ricevuto un riconoscimento elettorale così forte e, al tempo stesso, sono consapevole dell'importanza del ruolo che avrò l'onore di ricoprire per i prossimi quattro anni. Il mondo dello sport mi avrà sempre al suo fianco. L'alto livello ci ha sempre ben rappresentato nel mondo, i risultati ci sono sempre stati e il modello Coni è un modello invidiato e studiato all'estero. Questa pandemia, però, ha messo in ginocchio le nostre associazioni e società sportive che rappresentano la colonna vertebrale del nostro sistema. Il loro grido di dolore non passa inosservato, dobbiamo affrontare uniti questa sfida. Ne va della nostra sopravvivenza, dobbiamo salvaguardare la base. Perché senza base non avremo i campioni che, ogni giorno, fanno sventolare il Tricolore sui podi di tutto il mondo". (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-21 09:44