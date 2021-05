Miller e Ducati insieme anche nel 2022

L'australiano rinnova per un'altra stagione: "È un grande onore, ora lotto per il titolo" BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati e Jack Miller insieme anche nel 2022. La casa di Borgo Panigale, infatti, ha annunciato la permanenza dell'australiano nel Ducati Lenovo Team per un'altra stagione, dopo il debutto di quest'anno e le precedenti tre stagioni col Pramac Racing Team. Dopo un inizio di stagione impegnativo, l'australiano ha brillantemente superato le difficoltà assicurandosi due fantastiche vittorie consecutive: la prima a Jerez, in Spagna, e la seconda a Le Mans, sul bagnato. Dopo i primi cinque Gran Premi del 2021, Miller è quarto in classifica generale, a soli 16 punti dall'attuale leader, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team sono in testa alle classifiche costruttori e a squadre. "Sono entusiasta di poter continuare la mia avventura col Ducati Lenovo Team anche la prossima stagione – il commento di Miller -. Indossare questi colori è un grande onore per me e aver vinto le ultime due gare con la Desmosedici GP è un sogno! Non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho ricevuto da Ducati e da tutta la squadra negli ultimi mesi, e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno avuto in me. Ora posso concentrarmi solo sulla stagione in corso. Siamo quarti in classifica, non lontani dal leader. Il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per continuare questo trend positivo lottando per il titolo". "Siamo felici di poter annunciare che continueremo con Miller anche nel 2022 – le parole di Luigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager -. In questa prima stagione, Jack ha dimostrato grande talento, professionalità e forte determinazione. È stato in grado di ottenere due importanti vittorie in condizioni diverse dopo un inizio di stagione difficile. Sicuramente è uno dei piloti che meglio sa capire la nostra Desmosedici GP per sfruttare appieno il suo potenziale in qualsiasi condizione, come ha dimostrato il recente successo a Le Mans. Come sempre, il nostro obiettivo rimane il titolo di campione e crediamo che con Jack e Pecco, saremo tra i principali protagonisti della corsa per il titolo nel 2022". (ITALPRESS). ari/com 25-Mag-21 12:02